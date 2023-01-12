Умер один из последних советских руководителей Рафик Нишанов

Фото: Валентин Черединцев/Фотохроника ТАСС

Рафик Нишанов

На 96-м году жизни умер один из последних советских руководителей Рафик Нишанов, передает издание Nuz. Он был первым секретарем ЦК компартии Узбекистана, заместителем председателя президиума Верховного совета СССР и советником президента СССР Михаила Горбачева. Причины его смерти неизвестны.

В партийной работе Нишанов участвовал с 1951 года. В январе 2021 года Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского. Последние годы Нишанов жил в Москве.

Рафик Нишанович остался единственным первым секретарем ЦК КП союзной республики, который никогда не избирался членом ЦК КПСС.

3 января стало известно, что последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер на своей даче в Московской области. Ему было 80 лет. 5 января состоялись прощание и похороны Хасбулатова в Чечне. На церемонии присутствовали не только коллеги, близкие и родственники усопшего, но и люди, которые с ним не были лично знакомы, поскольку экс-политик и его семья пользуются большим авторитетом в республике.