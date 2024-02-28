На 95-м году жизни умер последний председатель Совета Министров СССР, член политбюро ЦК КПСС Николай Рыжков. Последние годы он занимал пост сенатора Совета Федерации от Белгородской области. Осенью 2023 года сложил полномочия.
Николай Рыжков родился в Украинской ССР в 1929 году, карьеру начинал на Уралмаше, дослужившись до поста его директора. В 1970-е его перевели в Москву, сначала на должность замминистра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, а затем первого зампредседателя Госплана. После избрания генсеком ЦК КПСС Михаила Горбачева в 1985 году Рыжкова назначили главой союзного Совета министров. С этого времени он стал одним из ведущих государственных деятелей времен перестройки.
В 1991 году, оставив пост премьера, баллотировался в президенты России от КПСС, но проиграл Борису Ельцину на выборах 1991 года. После распада СССР был депутатом Госдумы, а затем сенатором. Фотографии Николая Рыжкова разных лет его политической биографии — в галерее NEWS.ru.
Фото: Владимира Мусаэльяна /Фотохроника ТАСС
Председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков с супругой, 1987 г.
Фото: Николай Малышев, Александр Сенцов/ТАСС
Михаил Горбачев, Николай Рыжов, Анатолий Лукьянов, 01.05.1990 г.
Фото: Валерий Христофоров /Фотохроника ТАСС
Николай Рыжков (слева) во время посещения совхоза «Новая жизнь», 22.07.1990 г.
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Николай Рыжков и президент России Владимир Путин
Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Иван Кулабухов и Николай Рыжков, 16 января 2019 года