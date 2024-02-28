Умер Николай Рыжков: фото соратника Горбачева, премьер-министра перестройки

Фото: Андрей Соловьев /Фотохроника ТАСС

Николай Рыжков, 22.03.1990 г.

На 95-м году жизни умер последний председатель Совета Министров СССР, член политбюро ЦК КПСС Николай Рыжков. Последние годы он занимал пост сенатора Совета Федерации от Белгородской области. Осенью 2023 года сложил полномочия.

Николай Рыжков родился в Украинской ССР в 1929 году, карьеру начинал на Уралмаше, дослужившись до поста его директора. В 1970-е его перевели в Москву, сначала на должность замминистра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, а затем первого зампредседателя Госплана. После избрания генсеком ЦК КПСС Михаила Горбачева в 1985 году Рыжкова назначили главой союзного Совета министров. С этого времени он стал одним из ведущих государственных деятелей времен перестройки.

В 1991 году, оставив пост премьера, баллотировался в президенты России от КПСС, но проиграл Борису Ельцину на выборах 1991 года. После распада СССР был депутатом Госдумы, а затем сенатором. Фотографии Николая Рыжкова разных лет его политической биографии — в галерее NEWS.ru.

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