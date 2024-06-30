Умер молодой сын помощника президента России Калимулина: что произошло

Фото: law.msu.ru

Александр Калимулин

Юрфак МГУ сообщил о смерти студента Александра Калимулина, который, как пишут СМИ, является сыном помощнику президента РФ Дмитрию Калимулину. Что случилось и чем известен Дмитрий Калимулин?

Что известно о смерти сына помощника президента РФ

Юридический факультет МГУ имени Михаила Ломоносова сообщил о смерти студента Александра Калимулина. В РИА Новости назвали его сыном помощника президента России — начальника референтуры страны Дмитрия Калимулина.

«Юридический факультет МГУ с прискорбием сообщает, что 29 июня 2024 года ушел из жизни студент 1-го курса бакалавриата (119-я группа) Александр Дмитриевич Калимулин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Саши», — говорится в сообщении вуза.

Уточняется, что прощание с молодым человеком пройдет 3 июля, о времени и месте станет известно 1 июля. Причина и обстоятельства смерти студента не называются.

«Саша родился в Москве. Уже в школьные годы он стремился к изучению обществознания и права, мечтал поступить в МГУ. С 9-го класса стал принимать участие во всероссийских олимпиадах школьников по праву. Является победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву в Москве. Свободное от учебы время посвящал современной музыке, играл на барабанах, увлекался спортом», — добавили на юрфаке МГУ.

Чем известен Дмитрий Калимулин

Помощник президента России — начальник референтуры главы государства Дмитрий Рафаэльевич Калимулин родился 5 апреля 1971 года в Кемерово. Окончил МГУ: в 1993 году — по специальности «историк, преподаватель со знанием иностранного языка», в 2000 году — по специальности «юрист».

С 1994 по 1995 год работал консультантом Управления экспертиз и прогнозов ТОО «Группа „МОСТ“». В 1995 году был референтом по международным вопросам при председателе правления акционерного коммерческого банка «НЕФТЕК».

В 1995–1997 годах — советник при председателе правления акционерного коммерческого банка «Транскредит». В 1997–2001 годах — советник аппарата референтов президента РФ, главный советник референтуры президента РФ.

С 2001 по 2004 год был референтом президента. В 2004–2008 годах занимал должность начальника референтуры главы государства.

25 апреля 2008 года Калимулин был назначен директором департамента по подготовке текстов публичных выступлений председателя правительства РФ. 22 мая 2012 года вновь занял пост начальника референтуры президента РФ.

13 июня 2018 года Калимулин стал помощником президента РФ — начальником референтуры президента. 14 мая 2024 года указом главы государства он был переназначен на эту должность.

Калимулин — действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2004). Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013), орденом Александра Невского и орденом Почета. Имеет благодарности президента РФ (1999)

На сайте Кремля также указано, что Калимулин владеет английскими и испанскими языками, женат, у него есть сын.

По данным Telegram-канала «Незыгарь», в семье Дмитрия Калимулина остались близнецы, младшие братья Александра.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Дмитрий Калимулин

Какие подобные происшествия произошли в последнее время

В апреле 2024 года в Москве скончался сын бывшего Генерального прокурора РФ Валентина Степанкова. По данным издания, тело 47-летнего Дениса Степанкова обнаружил его отец в квартире на улице Дубнинской.

Предполагается, что мужчина умер по естественным причинам. Телеканал «Звезда» уточняет, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Telegram-канал Mash пишет, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Степанков-младший работал юристом. Его отец Валентин Степанков занимал пост Генерального прокурора России в период с 1991 по 1993 год.

Читайте также:

Новые помощники Путина: кто они такие, как связаны с президентом России

Рак убил сына Зайцева через год после смерти отца. Мистика или случайность

Умер сын Вячеслава Зайцева: причины, что известно, отношения с отцом