Умер худрук Петербургской филармонии Темирканов: что известно о его смерти Скончался художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии Темирканов

Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Юрий Темирканов

Советский и российский дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича народный артист СССР Юрий Темирканов умер в 84 года. Чем он запомнился?

Юрий Темирканов руководил Петербургской филармонией с 1988 года. На этой должности Темирканов трудился последние 25 лет, заработал огромный авторитет в своей сфере, получил множество наград и премий. В декабре этого года Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» должны были посвятить 85-летнему юбилею всемирно известного дирижера.

Что известно о смерти Темирканова

В пресс-службе Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича не уточнили причину смерти Темирканова. Однако коллеги музыканта называют причиной его кончины болезнь, пишет «Mash на Мойке».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов», — говорится в сообщении на официальном сайте культурного учреждения.

По информации заместителя художественного руководителя филармонии Евгения Петровского, артист скончался в больнице.

«Юрий Хатуевич умер сегодня. Это произошло в больнице», — сказал он в беседе с ТАСС.

Фото: Yury Pilipenko/Russian Look/Global Look Press Юрий Темирканов

Что известно о Темирканове, чем запомнился

Юрий Темирканов — лауреат множества премий и наград, выдающийся советский и российский дирижер, педагог, общественный деятель. Он родился 10 декабря 1938 года в Нальчике. С 9 лет начал заниматься музыкой. После переезда в Ленинград с 1953 по 1957 год учился в Средней специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по классам скрипки и альта, а затем окончил Ленинградскую консерваторию по классу альта.

В 1965 году дебютировал в Ленинградском малом театре оперы и балета (ныне Михайловский театр) с оперой Дж. Верди «Травиата», руководил спектаклями в Оперной студии при консерватории. В 1966 году стал победителем Всесоюзного конкурса дирижеров и по приглашению Кирилла Кондрашина совершил гастрольный тур по Европе и США с оркестром Московской филармонии и легендарным скрипачом Давидом Ойстрахом.

С Симфоническим оркестром Ленинградской филармонии дирижер дебютировал в 1967 году. По инициативе Евгения Мравинского он стал дирижером-ассистентом этого коллектива. В 1976–1988 годах он был главным дирижером и художественным руководителем Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. Кирова (ныне Мариинский театр). С 1988 года Темирканов являлся главным дирижером и худруком академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

Темирканов удостоен многочисленных российских и международных наград. Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (1998, 2003, 2008, 2013), народным артистом СССР, лауреатом государственных премий и премии президента России, командором ордена Звезды Италии, кавалером японского ордена Восходящего солнца и т. д.

Как в Госдуме отреагировали на смерть Темирканова

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с NEWS.ru заявила, что смерть Юрия Темирканова — это очень большая утрата и потеря.

«Он был награжден множеством наград, орденом „За заслуги перед Отечеством“, государственными премиями. Но самое главное — это любовь и уважение жителей Санкт-Петербурга и музыкантов всего мира, потому что он почетный член филармонического общества, доктор Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. Мы с ним встречались в этом университете, я тоже там работала и очень благодарна ему за опыт, которым он делился, за все лекции. Его смерть — это потеря для всего музыкального национального искусства», — заявила Драпеко.

По ее словам, Темирканов был «не просто человеком, а целым брендом».

«Юрий Хатуевич — это история последних десятилетий нашей классической музыки. Многие любили и знали его замечательные фестивали, концерты, они вызывали неподдельный интерес всех любителей музыки. Трудно представить себе Петербург, нашу симфоническую музыку без Юрия Хатуевича», — сказала депутат Госдумы.

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