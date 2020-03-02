https://static.news.ru/photo/8433dc6e-5c7d-11ea-a23f-fa163e074e61_660.jpg Франк Уве Лайсипен Фото: imago stock&people/Global Look Press

Умер немецкий художник-концептуалист Франк Уве Лайсипен, известный как Улай. Ему было 76 лет.

Улай скончался в Словении 2 марта, сообщает издание Delo. С 2009 года он жил и работал в Любляне.

Артист получил известность в начале 1970-х годов, когда создал серию фотоколлажей Renais sense из снимков Polaroid. С 1976 по 1988 год он работал с сербской художницей Мариной Абрамович. Вместе они стали авторами таких перформансов, как «Отношения в пространстве», «Отношения во времени» и «В присутствии художника». В 2017 году, спустя 30 лет после расставания, они помирились.

В 2011 году врачи диагностировали у Улая онкологическое заболевание. В 2013 году вышел документальный фильм Project Cancer: Ulayʼs Journal From November To November, рассказывающий о курсе его лечения. В 2014 году он заявил, что вылечился.

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