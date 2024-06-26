Умер главарь самой неуловимой ОПГ Москвы: чем запомнился Гриша Таганский

Фото: Алексей Филиппов/ИТАР-ТАСС

Григорий Рабинович

В СИЗО скончался лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович, который возглавлял, как пишут СМИ, самую неуловимую банду Москвы. Какие преступления совершила группировка Рабиновича, от чего он умер?

Что известно о смерти лидера Таганской ОПГ

О кончине Григория Рабиновича, известного в криминальных кругах как Гриша Таганский, сообщил 26 июня Telegram-канал SHOT. Как уточняется, он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина» от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

«Умер лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович. По данным SHOT, предварительной причиной смерти Гриши Таганского (именно так его называли в криминальном мире) названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Сегодня ночью ему резко стало плохо в СИЗО „Матросская Тишина“ в Москве, где он и скончался. Ему было 67 лет», — пишет источник. Эту информацию подтвердил РБК источник во ФСИН.

SHOT напомнил, что Рабинович был одним из главарей Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) и обвинялся в ряде преступлений, в том числе убийстве предпринимателя Алексея Покровского.

«Григорий Рабинович был одним из лидеров Таганской ОПГ. Его вместе с другими членами группировки обвиняли в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана, похищении, ограблении и убийстве предпринимателя Алексея Покровского и ряде других преступлений», — добавляет Telegram-канал.

Фото: Алексей Филиппов/ИТАР-ТАСС Григорий Рабинович

Чем известна Таганская ОПГ

Эту преступную группу называли самой неуловимой бандой российской столицы. «Таганская ОПГ: что стало с самой неуловимой бандой Москвы» — так называется ролик на YouTube-канале Factor Use, посвященный упомянутой группировке.

Таганская ОПГ начала преступную деятельность в начале 1990-х годов. В отличие от многих других бандитских группировок, эта банда не была разгромлена даже в 2000-х: для расследования десятков тяжких преступлений ОПГ только несколько лет назад была сформирована специальная следственная группа под руководством генерала Следственного комитета России (СКР), а оперативное сопровождение поручили офицерам центрального аппарата ФСБ.

«Таганская преступная группировка — одна из старейших преступных группировок России. Благодаря нескольким равновеликим лидерам-единомышленникам эта ОПГ родом из лихих 90-х долгие годы была неуязвима для конкурентов и правоохранительных органов: когда один из главарей попадался — его место занимал другой. В отличие от большинства аналогичных группировок, у таганских была собственная разведслужба, а еще их отличала готовность беспощадно устранять любых оппонентов, невзирая на их статус. Даже если это лидер преступного мира России Аслан Усоян по кличке Дед Хасан», — отмечается в материале портала pikabu.ru.

С Таганской ОПГ связан ряд известных имен криминального мира, такие как Вячеслав Иваньков (Япончик), Андрей Исаев (Роспись), Алексей Петров (Петрик), Петр Науменко (Наум), Виктор Коледов (Губа) и другие.

Рабинович, по некоторым данным, мог отвечать за рейдерские захваты предприятий вместе с Игорем Жирноклеевым (Жирный). Гришу Таганского арестовали в январе 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в убийстве гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева в 2008 году.

«Рабинович и Жирноклеев оказались в СИЗО после раскрытия правоохранительными органами заказного убийства. После поимки киллера, который работал на таганских, он стал давать показания, в том числе и на главарей группировки. После этого последовали масштабные аресты и вскрытия огромных схронов с целым арсеналом различного вооружения. На этом вроде бы история Таганской ОПГ заканчивается, по крайней мере в Москве, однако стоит помнить, что до сих пор на свободе такие авторитеты таганских, как Губа и Петрик», — пишет Дзен-канал ivanegoroww.

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