Умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов: как вел бой за Мариуполь В Севастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь подполковника Суханова

Фото: t.me/razvozhaev

Ян Суханов

В Севастополе прошли похороны начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Что известно про российского офицера?

Кто такой Суханов, в каких боевых действиях участвовал

Ян Суханов родился в Южно-Сахалинске. В 2002-м году окончил Дальневосточное высшее командное училище с отличием. Получил назначение в Севастополь и прослужил там всю жизнь. Начав с командира взвода, он дослужился до начальника штаба — заместителя командира 810-й отдельной бригады морской пехоты.

«Его сослуживцы говорят, что он был честным, справедливым и настоящим офицером с большой буквы. Он служил и в десантно-штурмовых подразделениях, и в разведке. Прошел горячие точки, был в командировках на территории Сирийской Арабской Республики, имеет множество наград, включая орден Мужества», — рассказал Михаил Развожаев.

Суханов находился в зоне специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Именно он стоял во главе 810-й бригады, когда она принимала участие в боях за Мариуполь и брала под контроль «Азовсталь». Однако в Мариуполе гвардии полковник получил ранение, его транспортировали для лечения в московский госпиталь.

«Его сослуживцы говорят, что о таком командире можно только мечтать. Ян Александрович получил ранение в Мариуполе. При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями», — резюмировал губернатор Севастополя.

По информации портала ForPost, Суханов скончался 8 ноября 2023 года на 44-м году жизни в Москве в госпитале имени Бурденко.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината «Азовсталь»

О каком бойце ВС РФ еще рассказал Михаил Развожаев

В тот же день прошли похороны уроженца Бахчисарайского района Крыма рядового Артема Клягина, который геройски погиб под поселком Безыменное Херсонской области.

Он окончил колледж строительства и транспорта, а в 2022 году принял решение встать на защиту Родины по примеру своего деда, который был ветераном Великой Отечественной войны.

Развожаев подчеркнул, что семья Клягина происходит из «многострадального Донбасса» — Донецкой и Луганской областей, потому он не смог оставаться в стороне.

«Артем Эдуардович заключил контракт и был направлен для прохождения службы в 810-ю бригаду морской пехоты ЧФ. Уходя, сказал матери: „Я вернусь героем!“ Он геройски погиб под поселком Безыменное Херсонской области, спасая жизни боевых товарищей, пытаясь эвакуировать раненых из-под обстрела. Будем помнить наших героев!» — заявил глава Севастополя.

Читайте также:

Налет на химзавод в Брянске, БПЛА под Москвой: как ВСУ атакуют РФ 14 ноября

ВС России уничтожили ангар с техникой ВСУ в промзоне под Авдеевкой

На Украине сказали, когда наступит поворотный момент в конфликте с Россией