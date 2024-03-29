Умер еще один гражданин Белоруссии, раненный при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скончался еще один гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщается в Telegram-канале посольства республики в Москве. Уточняется, что это мужчина 1981 года рождения, он получил многочисленные пулевые ранения во время атаки террористов. Диппредставительство окажет помощь в транспортировке тела на родину.

Искренне благодарны врачам московской больницы им. Боткина, до последнего боровшимся за жизнь тяжелораненого белоруса. Посол Белоруссии Дмитрий Крутой выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего, — сказано в публикации.

24 марта стало известно, что гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в красногорском «Крокус Сити Холле». В дипмиссии выразили соболезнования родным и близким женщины. По информации посольства, погибшей было 46 лет. Позже в посольстве допустили, что при теракте мог погибнуть белорусский гражданин 1981 года рождения Вадим Кулик, он работал охранником в концертном зале и перестал выходить на связь после трагедии.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск договорились перекрыть свои участки госграницы после появления информации о том, что автомобиль с террористами движется в направлении Брянска. По его словам, договоренность была достигнута во время телефонного разговора с его российским коллегой Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что белорусская и российская стороны эффективно и слаженно сотрудничали на протяжении всего времени после теракта.