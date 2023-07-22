Умер экс-владелец киберспортивного клуба Virtus.pro Черепенников Основатель киберспортивного холдинга ESfore Антон Черепенников скончался в 40 лет

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Антон Черепенников

Умер глава «ИКС Холдинга», основатель киберспортивного холдинга ESforce и бывший владелец киберспортивного клуба Virtus.pro Антон Черепенников. Как указано на странице «ИКС Холдинга» во «ВКонтакте», предприниматель скончался на 41-м году жизни. Предварительной причиной смерти бизнесмена называется остановка сердца.

С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушел из жизни глава «ИКС Холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников. Предварительная причина — остановка сердца, — сообщили в пресс-службе компании.

Бизнесмен был в составе совета директоров холдинга USM и оператора связи «МегаФон», также являлся совладельцем и операционным директором «ЮэСэМ Телеком». Кроме того, он профессионально занимался киберспортом.

В 2011 году Черепенников стоял за возрождением тега Virtus.pro и руководил клубом до 2019-го, после чего завершил работу в киберспортивной сфере. В 2011 году запустил киберспортивный сайт Cybersport.ru.

В декабре 2018 года Черепенников учредил многопрофильную IT-группу «ИКС Холдинг», в которую вошли его существующие и новые активы. К 2019-му в составе холдинга насчитывалось более 30 компаний, направлениями деятельности фирмы были информационная безопасность, НИОКР, системная интеграция в России и за рубежом. К 2021 году выручка компании составила 101,6 млрд рублей, а число ее сотрудников достигло семи тысяч человек.

В июне в Швейцарии скончался сооснователь крупнейшей букмекерской конторы 1xBet Сергей Каршков. Бизнесмен проходил в Швейцарии диспансеризацию. Контрастное вещество для МРТ вызвало аллергическую реакцию у Каршкова, тот впал в кому и умер.

В марте Telegram-каналы сообщили о смерти российского миллиардера, бывшего совладельца РосЕвроБанка Сергея Гришина. Он умер в возрасте 56 лет. Незадолго до смерти бизнесмен был госпитализирован с нарушением мозгового кровообращения.