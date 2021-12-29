Умер брат патриарха всея Руси Кирилла

Почётный настоятель Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге, митрофорный протоиерей и бывший ректор Ленинградской духовной академии Николай Михайлович Гундяев скончался 30 декабря после тяжёлой продолжительной болезни. Священнослужитель являлся старшим братом патриарха Московского и всея Руси Кирилла. О смерти протоиерея сообщили на официальном сайте московского патриархата.

По данным веб-сайта патриархата, отпевание Николая Гундяева состоится 2 января 2022 года. Похороны состоятся на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Будущий священнослужитель родился 18 ноября 1940 года в Ленинграде. Имеет одного брата, коим является святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и сестру Елену Гундяеву, которая является проректором по культуре СПбДА. Протоиерей Николай Гундяев был женат, а его сын Михаил стал священником.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что верующие могут без опасений о том, что могут заразиться коронавирусом, посещать православные храмы. В них присутствует «благодать Божья», а все служащие следят за соблюдением ограничительных мер.