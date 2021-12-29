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Умер брат патриарха всея Руси Кирилла

Умер брат патриарха всея Руси Кирилла протоиерей Николай Гундяев
11:55, 31 декабря 2021
Умер брат патриарха всея Руси Кирилла Почётный настоятель Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге, митрофорный протоиерей и бывший ректор Ленинградской духовной академии Николай Михайлович Гундяев Фото: patriarchia.ru
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Почётный настоятель Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге, митрофорный протоиерей и бывший ректор Ленинградской духовной академии Николай Михайлович Гундяев скончался 30 декабря после тяжёлой продолжительной болезни. Священнослужитель являлся старшим братом патриарха Московского и всея Руси Кирилла. О смерти протоиерея сообщили на официальном сайте московского патриархата. 

По данным веб-сайта патриархата, отпевание Николая Гундяева состоится 2 января 2022 года. Похороны состоятся на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. 

Будущий священнослужитель родился 18 ноября 1940 года в Ленинграде. Имеет одного брата, коим является святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и сестру Елену Гундяеву, которая является проректором по культуре СПбДА. Протоиерей Николай Гундяев был женат, а его сын Михаил стал священником.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что верующие могут без опасений о том, что могут заразиться коронавирусом, посещать православные храмы. В них присутствует «благодать Божья», а все служащие следят за соблюдением ограничительных мер.

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