Улюкаев похвалил Набиуллину и «двухконтурную экономику» России Экс-министр Улюкаев: ЦБ и Набиуллина все правильно делают в нынешней ситуации

Фото: kremlin

Алексей Улюкаев

Центральный банк России под руководством Эльвиры Набиуллиной противостоит внешним шокам, несмотря на сложную ситуацию в экономике страны, заявил бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в интервью YouTube-блогеру Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, нынешнюю обстановку можно назвать «двухконтурностью», когда вместе существуют потребительская и мобилизационная экономики, и в этом случае Банк России действует адекватно.

Бывший министр привел в пример производство трактора и танка, когда производящий технику сотрудник покупает картошку, которую вырастили с помощью трактора. В это же время танк «выходит из экономики» и едет по другой дороге.

Улюкаев добавил, что сам, скорее всего, не смог бы поступить более эффективно, чем Набиуллина. Он подчеркнул, что не хотел бы в настоящее время быть членом российского правительства, которое сейчас существует в условиях более жестких ограничений, чем прежде.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Центробанку стоит быть очень аккуратным с мягкостью в денежно-кредитной политике. Так он отреагировал на надежду председателя правления ВТБ Андрея Костина, что в будущем Банк России будет вести менее жесткую политику после выхода экономики страны на оптимальные показатели инфляции.