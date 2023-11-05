Постпред РФ в Вене рассказал, куда целятся ВСУ в Энергодаре Постпред РФ в Вене Ульянов: ВСУ целятся в дома сотрудников ЗАЭС в Энергодаре

Фото: МО Украины

ВСУ продолжают атаки с использованием беспилотников по Энергодару, где проживают сотрудники Запорожской АЭС и члены их семей, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter (X). По его словам, украинские военные намеренно целятся по многоквартирным домам.

Украинские вооруженные силы продолжают атаки с беспилотниками на город Энергодар, где живут сотрудники ЗАЭС и члены их семей. Они в первую очередь выбирают своей целью многоквартирные дома. Последняя атака произошла в 10:30 4 ноября, — написал он.

Ранее сообщалось, что 2 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили над Энергодаром девять беспилотников Вооруженных сил Украины. В Минобороны РФ рассказали, что Киев продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС и срыва проведения ротации сотрудников МАГАТЭ на объекте.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина продолжает играть с огнем, устраивая провокации с атакой беспилотников на Энергодар во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Она подчеркнула, что Москва в создавшихся условиях призывает руководство агентства воспользоваться предложением РФ ротировать специалистов на станции только через российскую территорию, не подвергая угрозе россиян, обеспечивающих их безопасность.