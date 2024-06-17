Уловка захватчиков СИЗО, ВСУ под Харьковом, невеста Лепса: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/Shutterstock

Журналисты выяснили, как флаг ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) попал в руки захватчиков СИЗО в Ростове-на-Дону, российский боец сообщил подробности поведения Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении, репортеры узнали, что певец Григорий Лепс позвал замуж 18-летнюю студентку МГИМО, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как запрещенная символика оказалась у ростовских захватчиков?

Telegram-канал SHOT утверждает, что флаг ИГИЛ и повязки на голову могли попасть в СИЗО Ростова под видом полотенец. Об этом каналу сообщил информированный источник.

«По нашей информации, ножи и заточки, которыми террористы угрожали заложникам, они забрали у других заключенных. Сейчас ведутся обыски у родственников ликвидированных преступников, оперативники ищут тех, кто мог передать такие посылки в СИЗО», — говорится в публикации SHOT.

Telegram-канал «Новости Ростова» со ссылкой на источник пишет, что террористам мог помогать кто-то из недавно задержанных. Канал передает, что силовики сейчас проверяют эту версию, а также проверяют сотрудников на приеме передач и проводят обыски по месту жительства некоторых сотрудников из руководящего состава. По данным канала, заключенных безуспешно уговаривал сдаться местный имам.

«Преступники были вооружены пожарными топорами, резиновыми дубинками и ножами. Они пытались проникнуть в комнату хранения оружия», — пишут «Новости Ростова».

Авторы SHOT допустили, что террористы для побега из СИЗО могли использовать предметы, принесенные их знакомыми. По информации канала, они подпилили и выдавили решетки, что невозможно сделать голыми руками.

Фото: Федор Ларин/РИА Новости СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Со ссылкой на председателя ОНК Ростовской области Игоря Омельченко SHOT рассказал, что СИЗО, где случилось происшествие, был переполнен. Кроме того, говорится в публикации, там наблюдался серьезный дефицит сотрудников. По словам Омельченко, посетители следственного изолятора регулярно пытались пронести подозрительные передачи — в одежде, каблуках и продуктах.

Известно, что Следственный комитет проверит всех сотрудников ростовского СИЗО и выяснит, были ли среди них пособники преступников, которые захватили заложников, сообщили во ФСИН. По данным ведомства, комиссия определит, откуда у заключенных взялись ножи и символика ИГИЛ.

Прокуратура также проверит действия силовиков в ходе штурма изолятора и применение оружия на соответствие закону. По информации источника, все заложники были освобождены, шестерых террористов удалось ликвидировать. СК завел уголовное дело по факту инцидента.

Бывший сотрудник исправительного учреждения рассказал изданию «Подъем», что в ростовском СИЗО № 1 не хватает сотрудников, а само здание очень ветхое, поэтому террористам не составило труда выдавить решетки на окнах. По его словам, в изоляторе не хватает камер, чтобы размещать арестованных по правилам, поэтому рассадить их согласно требованиям просто невозможно.

«Эпопея с подозреваемыми по террористическим статьям началась еще с 2018 года. Когда их количество не превышало 10–15 человек, их выдворяли в маломестные камеры, чтобы не пересекались со спецконтингентом в общих камерах, а сейчас, когда идет превышение лимита наполняемости учреждения, тут уже практически невозможно соблюсти требования», — рассказал экс-сотрудник.

Он добавил, что нынешнее руководство к тому же избавилось от старожилов. По словам источника, была сделана ставка на молодежь, однако новые работники выходят на одну-две смены, после чего увольняются.

«Внутренний двор, куда они (сбежавшие заключенные. — NEWS.ru) слезли из окна камеры, постовой должен патрулировать, но когда в смену заступает пять человек вместо 15, вопрос отпадает сам собой», — добавил он.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ВСУ пойдут в наступление под Харьковом?

Вооруженные силы Украины начали стягивать технику ко второму и третьему эшелонам обороны на Харьковском направлении, сообщил РИА Новости оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» с позывным Линь. По его словам, действия противника могут говорить о подготовке к контрнаступлению.

«Мы замечаем передвижение техники на, скажем так, втором-третьем эшелонах их обороны. <...> Возможно, в скором времени мы ожидаем их контрнаступления. И мы этого очень ждем. Мы к этому готовы и заряжены уничтожать эту технику», — сказал Линь.

Боец также уточнил, что «Ланцеты» регулярно модернизируются и поступают в войска в достаточном количестве. Линь отметил, что уже были зафиксированы рекордные поражения «Ланцетом» украинской техники на расстоянии более 60 километров. Солдат объяснил, что это превосходит характеристики, заявленные производителем.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что в контрнаступлении ВСУ на Харьковском направлении нет особого смысла, инициатива на всех участках в зоне СВО продолжает оставаться у российских войск. По его словам, ВСУ несут большие потери, тогда как у России есть достаточно большие резервы на Харьковском направлении, а переброска войск ВСУ позволит России ударить авиацией и артиллерией, в том числе по переправам.

«Пусть ВСУ, конечно, попробуют атаковать. Но атаковать как в прошлом году, когда они получили технику и, продумав тактику, выступили, у них уже не получится», — подчеркнул эксперт.

Фото: МО Украины

Он предположил, что Украине удастся собрать на Харьковском направлении максимум несколько бригад из-за больших потерь. Незадействованные же войска ВСУ, которые, по словам Дандыкина, некоторые СМИ называют элитными, пока не были в боях, и их опытность в этом смысле вызывает сомнения. В данный момент, по словам военкора, ВСУ теряют как живую силу, так и артиллерию, которая «выкашивается с большой скоростью».

«В наступлении ВСУ нет никакого смысла, войска идут лишь по приказу руководства. Что объясняется желанием получить еще больше поддержки от Запада, в том числе материальной. Они могут расширить наступление еще и до Купянска, там тоже наблюдаются подвижки. Но ждет их все равно только поражение», — заключил Дандыкин.

Вместе с тем ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что Вооруженные силы Украины намерены начать использовать новые типы дронов-камикадзе, оснащенные противотанковыми минами в качестве боеприпаса. По информации СМИ, применение таких беспилотников планируется начать на Харьковском и Донецком направлениях. Для сбора таких мин ВСУ привлекли «волонтеров и частных подрядчиков — специалистов по разминированию иностранных стран».

«На территории Харьковской области, Донецкой Народной Республики противник активно собирает установленные противотанковые мины ТМ, для их сбора используют волонтеров и частных подрядчиков — специалистов по разминированию иностранных стран», — заявил собеседник агентства.

Источник уточнил, что противотанковыми минами будут оснащаться беспилотники нового типа. Сейчас они в массовом порядке поступают в украинские войска. Предполагается, что применение дронов с новыми боеприпасами начнется в ближайшие несколько недель.

Фото: МО Украины

«Самый лучший день» Лепса: певец позвал замуж студентку

KP.RU сообщает, что российский певец Григорий Лепс сделал предложение руки и сердца 18-летней студентке МГИМО Авроре Киб. Издание со ссылкой на друзей артиста пишет, что девушка пока не дала ответ 61-летнему избраннику.

«Аврора учится в МГИМО и, кстати, неплохо поет. Недавно Гриша сделал ей предложение, подарил кольцо Graff с внушительным бриллиантом. Теперь вот ждем свадьбу, Лепс решил жениться!» — приводит KP.RU слова источников.

Издание отметило, что Лепс уже неоднократно появлялся на публике с молодой подругой. Так, пишет KP.RU, пару заметили на вручении музыкальной премии и на вечеринке Петербургского международного экономического форума.

На Премии МУЗ-ТВ — 2024 Григорий Лепс впервые появился с молодой девушкой. Юморист Владимир Маркони спросил у исполнителя, считает ли он эту девушку невестой. Лепс отметил, что на этот вопрос пока нет четкого ответа, но выразил уверенность, что, «скорее всего, да».

Социальный психолог Алексей Рощин в беседе с NEWS.ru предположил, что певец Григорий Лепс захотел жениться на 18-летней студентке из-за страха старости. Кроме того, по словам специалиста, желание молодого тела является чисто физиологическим. Как отметил психолог, представители богемы всегда были раскованны в своем поведении. Он подчеркнул, что этот союз может стать выгодной сделкой для обоих.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Григорий Лепс и Аврора Киб

«В какой-то степени это, в принципе, естественно. Во-первых, это богема. Она всегда была крайне раскованна в своем поведении. Обычно это даже выглядит очень эпатажно. Такой социальный слой отличается раскованностью и презрением к условностям. Во-вторых, таким образом люди не столько делают себе приятное, скорее демонстрируют развитие невроза, страха старости и подступающих лет», — пояснил Рощин.

Он уточнил, что из-за страха старости люди пытаются сами себя убедить в неважности цифр в паспорте. Как допустил психолог, Лепс таким образом пытается показать, что его до сих пор предпочитают молодые и красивые девушки. Рощин выразил мнение, что для своей избранницы тем временем артист может представлять ресурсного человека.

«Девушка изображает, что ты еще совсем хорош. Сам певец изображает, что не покупает ее: „У меня любовь, потому что я сам по себе мощный мужчина“. Вряд ли здесь случай замены отца. В таких случаях обычно со стороны женщин максимально меркантильная установка. Я не думаю, что девушка из МГИМО — сирота, которая в жизни не видела родителей», — заключил психолог.

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