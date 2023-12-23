Украину возмутил конкурс «Мисс Земля»: чем недовольны, какое место у России «Обозреватель»: украинка «вынужденно делила сцену» с россиянкой на «Мисс Земля»

Фото: MISS EARTH Official/Youtube

Дарья Луконькина

Украинские СМИ раскритиковали суперфинал конкурса красоты «Мисс Земля». Что им не понравилось, как выступили представительницы Украины и России?

Почему на Украине недовольны конкурсом «Мисс Земля»

Как пишет украинское издание «Обозреватель», в суперфинале конкурса «Мисс Земля», который проходил во Вьетнаме, участницу с Украины Анастасию Фейер лишили экранного времени. По мнению авторов материала, это произошло из-за «непонятных неполадок».

«Шоу не задалось с самого начала, когда из-за непонятных неполадок украинку даже не показали зрителям <...>. Все конкурсантки группами по пять девушек выходили к микрофонам и называли свои имена и страны. Когда на сцене показалась пятерка с украинкой, трансляция прервалась и возобновилась уже на других участниках», — отмечается в соответствующей публикации.

Утверждается, что украинка «была вынуждена делить сцену» с российской участницей Дарьей Луконькиной, когда конкурсантки выступали в купальниках на следующем этапе шоу.

«Несмотря на то что групп было много, Анастасия Фейер оказалась неподалеку от россиянки», — пишет издание.

В заключение СМИ сетует на то, что россиянку «показывали активнее», чем представительницу Украины. Также «Обозреватель» утверждает, что Луконькину «по непонятным причинам протолкнули» выше.

«Подводя итог, у украинки было очень мало экранного времени, тогда как участницу из России показывали куда активнее», — уверяют авторы материала.

Какое место заняли Россия и Украина

Представительница России Луконькина вошла в топ-8 конкурса и успела принять участие в этапе, на котором нужно отвечать на вопросы ведущих. Когда ее спросили, что она думает о спаде рождаемости в мире, девушка ответила на вопрос по-английски, не дожидаясь, пока переводчик переведет его на русский язык. Она заявила, что дети очень важны. По ее словам, она учится в педагогическом университете и очень любит детей.

Украинская участница Фейер не попала в топ-20.

Фото: MISS EARTH Official/Youtube Дарья Луконькина

Что за конкурс «Мисс Земля», кто победил

«Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и «Мисс Интернешнл». Впервые он прошел в 2001 году. Жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается «Мисс Земля», но свои королевы есть и у других стихий — Воздуха, Огня и Воды.

Конкурс основан на Филиппинах, поэтому чаще всего его финал проходил именно в этой стране. Исключений очень мало: в 2015 году награждение устроили в Австрии, в 2020 и 2021 году из-за пандемии COVID-19 красавиц выбирали виртуально. Кроме того, «Мисс Земля» дважды принимал Вьетнам.

Главная корона изготовлена из золота и разноцветных самоцветов и украшена 87 жемчужинами. По замыслу создателей, число жемчужин символизирует мир, устойчивость и вечность.

В 2023 году победительницей конкурса стала представительница Албании Дрита Зири. «Мисс Воздух» стала представительница Филиппин Ильяна Адуана, титул «Мисс Огонь» получила участница из Таиланда Кора Блиалулт, а «Мисс Вода» — вьетнамка До Тхи Лан Ань.

Фото: MISS EARTH Official/Youtube «Мисс Вода» — вьетнамка До Тхи Лан Ань

Что известно о Дарье Луконькиной

Российской конкурсантке 20 лет, она родом из Нижнего Новгорода. Ранее она выиграла конкурсы «Мисс Нижний Новгород — 2022» и «Краса России — 2022».

На финал «Мисс Земля» во Вьетнаме девушка привезла оригинальный подарок — клюшку с хохломской росписью, которую считает символом своего региона. Во время шоу на ней было платье нижегородского дизайнера Оксаны Косаревой.

Во время подготовки к финалу у Луконькиной украли мобильный телефон. Неизвестные разрезали ее сумку, когда она и другие финалистки «Мисс Земля» участвовали в городском марафоне.

«Я была в шоке, плакала, не понимала, что я тут буду делать оставшееся время», — рассказывала она.

Девушка признавалась, что мечтает стать известной моделью, актрисой и приносить пользу миру.

«Я верю, что стану успешной моделью и блогером, который занимается благотворительностью. У меня будет большой красивый дом, любящий успешный муж, который во всем меня поддерживает, и трое сыновей. Это мой идеальный сценарий», — отмечала Луконькина в одном из интервью.

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