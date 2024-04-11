Украину сравнили с гетто из-за нового закона о мобилизации Посол Мирошник: закон о мобилизации на Украине приближает рассеивание граждан

Новый законопроект о мобилизации, принятый Верховной радой Украины, превращает страну в гетто, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По мнению дипломата, изменение приближает рассеивание украинцев как народа и национальности.

Принятый закон превращает подконтрольную Киеву территорию в гетто, вводит тотальный контроль за всеми, кто потенциально может рассматриваться как военный ресурс, и подводит к грани утилизации и рассеивания украинцев как народа и национальности, — уверен Мирошник.

Российский посол добавил, что законом о тотальной мобилизации власти Украины следуют указаниям Запада использовать весь человеческий ресурс страны на его нужды. Гражданам выдают «повестку в один конец», считает он. При этом Мирошник отметил, что законопроект приняли «в спринтерском режиме».

Так власть [президента Украины Владимира] Зеленского отреагировала на требование Запада выполнять изначальный договор с киевским режимом: от Киева — пушечное мясо, от Запада — деньги и оружие на войну, — заключил дипломат.

Ранее представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что положение об увольнении с военной службы убрали из закона о мобилизации по просьбе Генштаба ВСУ. По его словам, есть много «популистских мыслей», однако сейчас не время для «поспешных решений».