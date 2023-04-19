«Украину сольют, она всем надоела»: в ДНР заговорили о Дне победы в СВО Замначальника штаба стрелкового батальона теробороны ДНР дал прогнозы о завершении СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Руководство Украины каждый день говорит о возможном контрнаступлении в зоне СВО. Согласно утечке из Пентагона, ВСУ могут пойти в атаку 30 апреля либо 1 мая. Что думают о планах Киева в зоне СВО, NEWS.ru рассказал заместитель начальника штаба стрелкового батальона теробороны имени 383-й шахтерской дивизии Народной милиции ДНР с позывным Тимоха. Также он поделился впечатлениями от общения с украинскими пленными и спрогнозировал, чем закончится СВО для Украины и ее президента Владимира Зеленского.

«ВСУ пришли нас убивать»

— Сколько лет вы служите в зоне военного конфликта?

— Почти девять лет. Я сам местный, из Донецка. Есть семья, дети. Работал в магазине грузчиком. Осенью 2013-го в Киеве начались митинги, молодежь кидала лозунги о евроинтеграции. Для меня как уроженца Эстонии было бы прекрасно ездить на родину без виз. Но потом увидел, во что эта вакханалия переросла: на Майдане начали бить пацанов из «Беркута», цепями убивали. Мне безвиз такой ценой не нужен, я не хочу в такую Европу.

Но переломными для меня стали события в Одессе 2 мая. Когда сожгли людей в Доме профсоюзов только за то, что они высказались против госпереворота. По украинскому телевидению показывалось, что это были сепары, выступающие за раздел Украины, — якобы за это их уничтожили. Через несколько дней, 9 мая в Мариуполе жители вышли на обычную демонстрацию «Бессмертный полк». Их просто расстреляли. Хочу, чтобы об этом помнили и не забывали.

Я, как и подавляющее большинство жителей Донбасса, на референдум пошел, проголосовал [за образование ДНР]. И крайняя точка была, когда украинские самолеты отбомбились по донецкому аэропорту. По аэропорту били, били по домам — девятиэтажки и частный сектор неподалеку. Это была уже крайняя точка в моем сознании. Я смотрел новости и думал о том, что люди сошли с ума. В Андреевке люди тормозили танки, и их тупо давили. В Славянске — бои пошли.

Фото: Архив редакции

— Вы понимали причины происходившего?

— Мы стали заложниками — ВСУ пришли нас убивать: поближе подвинуться к российской границе и поставить натовские базы. Хотели блиц-криг, но не получилось. Я домой пришел и сказал жене, что пойду в ополчение. Записался. У меня в магазине был график — четыре через четыре. И я четыре дня работал в магазине, затем три — стоял на блокпосту и один день был выходной. 15 мая я уволился из магазина и ушел в ополчение совсем, с того дня служу.

Умел с оружием обращаться — советская армейская школа была очень сильная. Тем более что я служил на Кавказе на границе в 1990-е — тогда были нападения на заставы, и мы два раза в неделю ездили на стрельбы. А многие и не умели на тот момент.

12 августа в 2014-м на блокпост приехала машина — везли гуманитарку в Луганск в тюрьму. Я вызвал начальство — коробки все запечатанные. Тут подъезжает автобус с жовто-блакитным флагом, один из наших ребят на посту падает, в него выстрелили. И мне пуля прилетела. Итого у нас один погиб, двое раненых, среди них я. Но мы выстояли. Хотя больше половины автоматы не держали.

— Помните свои эмоции в те дни?

— Смешанные чувства — и ненависть, и злость. За детей наших,которые растут в условиях военного конфликта, и за погибших. За семью. За сестру, которую в Харькове убили.

Она ж не скрывала, что ее брат — я — служит в ДНР, везде в соцсетях писала — гордилась. Ее нацики разыскали, избили. Прыгали на ней, сломали все кости. Перенесла три операции и умерла.

К настоящему времени у меня злость улеглась. Потому что если идти в бой с ненавистью и злостью, ты будешь «двухсотым». Надо идти с холодной головой. Просто знать, что впереди враг. А эмоции не нужны. Так правильнее принимаются верные решения.

«Украинские пленные говорят, что им очень страшно, и не хотят воевать»

— Когда Артемовск будет под контролем ВС РФ? У вас есть прогноз?

— Пока идут тяжелые бои. ВСУ бодаются очень крепко, и людей своих кладут пачками. Артемовск для них — идея фикс. Сколько людей положили... Но решили не бросать. Потому что Запад поставляет им вооружение, за которое военное начальство должно отчитываться.

— В утекших в Сеть документах обозначена возможная дата масштабного наступления ВСУ — то ли 30 апреля, то ли 1 мая. Что думаете об этом?

— Они нас пугают уже с 2014 года — наступления, отступления, потом опять наступления. Я не очень понимаю, кому там наступать, — ВСУ теряют людей, технику теряют и на Марьинском направлении, и на Угледарском... Того рвения воевать любой ценой, которое было у них в начале СВО, нет. Об этом говорят и пленные, мы это видим.

Фото: Министерство обороны Украины

Против нас стоят те, кого насильно забрали из дома, не обучив толком даже стрелять, бросили на передний край. Пленные, с которыми я общался, говорят, что очень страшно, они не хотят воевать, их заставляют и загоняют.

Многие предпочитают сдаться и складывают оружие. Психологически тяжело — их штурмуют, авиация работает. Настроения упаднические. А те воины ВСУ, кто кичится якобы своими подвигами, они же сзади идут.

— Что станет окончательной победой в СВО? Что вы будете считать победой?

— Интересный вопрос. Сказать банально: что когда падет киевский режим? Скорее, когда на Украине все люди поймут, что этот военный конфликт, который затеяла Украина, бессмысленный и кровавый. Когда вспомнят историю своего народа. Может быть, физически закончится раньше, но в умах не закончится. Потому что за восемь лет воспитаны люди, которые ненавидят Россию.

Когда мы их переубедим, то СВО закончится. Праздник, я думаю, будет на уровне Дня Победы в 1945-м. Я так чувствую. Победа России, русской армии. Однозначно закончится нашей победой. И это будет победой не над украинским народом, а над НАТО и западным миром.

Сольют Украину, как другие страны. Выкачают деньги, ресурсы, землю — и всё. Европа уже поёт, что хватит, люди поднимаются. В Америке в Пентагоне говорят, что скоро пора прекращать поставки оружия Украине.

Происходящее выгодно тем, кто там зарабатывает на войне. Как только закончится СВО, всё обрубится. Всё к тому идет — Украина всем надоела. Зеленский, мне кажется, покончит с собой. Он будет не нужен ни в своей стране, ни Западу.