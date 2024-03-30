Украину предложили признать страной-террористом после теракта в «Крокусе» Заур Смирнов из Крыма предложил признать Украину государством-террористом

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Заур Смирнов

Если удастся доказать причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», ее следует признать государством-террористом, заявил РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Он не сомневается в том, что скоро из показаний обвиняемых станут известны имена заказчиков преступления. Смирнов подчеркнул, что уже известные факты все отчетливее указывают на причастность Киева к трагедии.

Если следствием будет доказана причастность Зеленского и его окружения к теракту в «Крокусе», то это будет означать, что Зеленский — террорист, что может поставить под сомнение возможность переговоров с ним, — подчеркнул он.

В конце января с предложением признать Украину государством-террористом уже выступал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. По его мнению, страна представляет собой террористическую организацию под руководством президента Владимира Зеленского. Так он прокомментировал крушение самолета Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились 65 военнопленных ВСУ, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих.

В начале марта первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что должность главы ГУР, которую занимает Кирилл Буданов, заключается в «надувании щек» и обещаниях убить «всех россиян». Однако парламентарий добавил, что угрозы главы украинской разведки об операции в Крыму нельзя игнорировать, так как ведомством управляют спецслужбы США, а самому Буданову «просто нравится убивать».