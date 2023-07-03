Владельца бренда «Хортиця» объявили в розыск из-за финансирования ВСУ Глава холдинга Global Spirits Черняк объявлен в розыск из-за финансирования ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве объявлен в розыск украинский бизнесмен Евгений Черняк, гендиректор международного алкогольного холдинга Global Spirits, сообщается на сайте СК РФ. Его обвиняют в финансировании ВСУ. По данным ведомства, Черняк перевел ВСУ более 500 млн рублей. Кроме того, в июне 2023 года Черняк приобрел и поставил Вооруженным формированиям Украины товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей. Также были задержаны двое его соучастников.

В период с февраля по апрель 2022 года Черняк и иные лица вступили в преступный сговор, направленный на финансирование терроризма. Соучастники организовали перечисление военнослужащим Вооруженных сил Украины и иных украинских вооруженных формирований денежных средств в размере более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории Российской Федерации, — указано в сообщении ведомства.

В активах холдинга находятся предприятия по производству ликеро-водочных изделий «Хортиця», Одесский коньячный завод и др. Бизнесмен также вел YouTube-канал Big Money.

В Мелитополе сотрудники ФСБ ранее задержали украинских диверсантов, совершавших покушения на должностных лиц и готовивших подрыв железной дороги. По данным спецслужбы, диверсионная группа СБУ была создана для совершения терактов в Запорожской области.

В ходе расследования стало известно о планируемом диверсантами подрыве железнодорожных путей в момент следования состава с военной техникой и другими грузами для российской армии. Задержанные готовились подорвать пути с помощью самодельного взрывного устройства, полученного, по данным ФСБ России, от представителей украинской спецслужбы.