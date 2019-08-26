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Членам запрещённой в России националистической организации ОУН-УПА установили памятник на бывшем еврейском кладбище в украинском городе Самбор.

Памятник посвящён людям, которые в июле 1941 года организовали в Самборе еврейский погром, в ходе которого убили около 100 человек. Потом эти люди в рядах украинской вспомогательной полиции участвовали в массовом убийстве 1200 евреев Самбора, которых закопали на этом самом кладбище, — написал в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Он возмутился тому, что монумент «убийцам евреев» поставили на «массовой могиле их жертв».

Ранее News.ru писал, что российские сенаторы раскритиковали Киев за принятие закона, который приравнивает членов организации ОУН-УПА (запрещена в РФ) к участникам боевых действий. В Совете Федерации полагают, что документ фактически нивелирует результаты Великой Отечественной войны.