Украинский военный семь дней прятался от обстрелов ВСУ в Авдеевке

Фото: МО РФ

Военнослужащий армии Украины Дмитрий Дядчук семь дней прятался в разрушенном доме в Авдеевке от обстрелов со стороны ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, предоставленные Министерством обороны РФ. Солдат рассказал, что все это время он сидел без еды и пил воду из пятилитровой бутылки, найденной в здании. Спустя неделю его обнаружили российские военные, которые взяли его в плен.

Мужчина отметил, что он и его сослуживцы не знали, что их везут в Авдеевку. Командование лишь сообщило им, что они едут в сторону Донецка. После прибытия в город отряд Дядчука был практически полностью уничтожен. Сам он покинул позицию и спрятался в разрушенном доме неподалеку. Военнослужащий подчеркивает, что у него не было никакой связи, поэтому он не знал пути отступления. Позднее его взяли в плен.

Меня взяли в плен красиво. Меня не били. Я просто сдался. Меня связали, обыскали. Я не знаю, что это было за подразделение, это, наверное, мне и не надо это знать, — уточнил он.

Уже в плену Дядчук рассказал, что украинская армия понесла большие потери в ходе боев за Авдеевку. При этом он считает, что бойцы его отряда могли бы спастись, если бы сдались в плен. Говоря о массовом отступлении ВСУ, солдат отметил, что оно проводилось хаотично и несвоевременно. По его мнению, командование армии слишком поздно дало команду, что стало одной из причин больших потерь.

Как сообщалось ранее, российские десантники взяли в плен двоих военнослужащих 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Запорожском участке фронта. Отмечается, что один из них попал в плен, так как перепутал направление, когда отступал. Второго солдата отправили в тыловой госпиталь для оказания медицинской помощи.