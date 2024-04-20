Украинский Су-25 был поражен российской ПВО в зоне спецоперации МО РФ: российская ПВО сбила украинский военный самолет Су-25 в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский военный самолет Су-25, а также свыше 200 дронов ВСУ за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в сводке. Также, по данным ведомства, в зоне военной операции было уничтожено не менее пяти авиационных бомб Hammer французского производства.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, — говорится в сообщении.

Военный корреспондент Андрей Руденко ранее сообщил, что военнослужащие Воздушно-космических сил России атаковали расположения украинских войск на Донецком направлении. По его словам, пилоты штурмовиков Су-25 ударили ракетами по замаскированной технике и личному составу подразделений противника.

До этого военный корреспондент Александр Коц сообщил, что МЧС Украины подтвердило удар российских войск по гостинице в Чернигове, где находились украинские военнослужащие. По его словам, пока местные СМИ «воют о вероломной атаке», ведомство публикует объективные данные контроля. Минобороны России не комментировало эту информацию.