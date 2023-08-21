Украинский дрон рухнул возле дома Симоньян: как ВСУ атакуют РФ 21 августа За минувшие сутки ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР: один человек погиб, пятеро получили ранения

Фото: t.me/vorobiev_live

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министерство обороны России заявило об уничтожении беспилотников на подлете к Москве. Власти Подмосковья сообщили о падении обломков БПЛА в Истре. ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 30 раз за сутки — в результате атак погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков перечислил пострадавшие от обстрелов населенные пункты региона. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда по селу Щетиновка в Белгородском районе, по селу Журавлевка — восемь артиллерийских снарядов. Также в Журавлевке украинские военные сбросили с БПЛА четыре осколочных боеприпаса. В селе Соломино сбито три БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Гладков рассказал, что в Валуйском городском округе в селе Логачевка с беспилотника сброшено пять осколочных гранатометных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений нет. В Волоконовском районе по окраине хутора Старого ВСУ выпустили семь минометных снарядов. Пострадавших нет.

«В Краснояружском районе обстреляли окраину села Вязовое. Били из артиллерии — зафиксировано три прилета. Обошлось без последствий», — написал Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор добавил, что в Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено восемь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка, хутору Панков и международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Шебекино» — по три минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Сколько пострадало из-за обстрелов ДНР

В пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что за сутки ВСУ 30 раз обстреляли территорию региона. В результате атак погиб житель Ясиноватой, еще пять человек получили ранения. Всего ВСУ выпустили 99 различных боеприпасов по республике. Атакам подверглись населенные пункты Горловка, Гольмовский, Озеряновка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Ольгинка.

Где совершили диверсию на ж/д

Telegram-канал Baza сообщил, что диверсанты подожгли релейный шкаф на станции Солнечная, расположенной в московском районе Солнцево. По информации канала, все поезда и электрички следуют по Киевскому направлению Московской железной дороги с отставанием от графика. Подожженный релейный шкаф был обнаружен между станциями Солнечная и Переделкино в ночь на понедельник, 21 августа. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Что известно об атаке БПЛА на Москву

Telegram-канал SHOT сообщил, что утром 21 августа украинский беспилотник был обнаружен в небе над Звенигородом. Атаку дрона предотвратили системы противовоздушной обороны (ПВО). В целях обеспечения безопасности в аэропортах Москвы ввели план «Ковер».

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что на подлете к столице системами ПВО ликвидирован украинский беспилотник. По его информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Аэропорты российской столицы возобновили работу в штатном режиме.

Министерство обороны РФ уточнило, что 21 августа около 06:50 мск пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. «Дежурными силами ПВО украинский дрон был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, беспилотник потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Позднее Минобороны сообщило еще об одном сбитом беспилотнике под Москвой. По данным ведомства, дрон ликвидировали средствами РЭБ в 08:16 мск в Истринском районе Подмосковья. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что при падении обломков беспилотника на дом в Истре пострадали два человека, еще в трех домах выбиты стекла. Главный редактор RT Маргарита Симоньян добавила в Telegram-канале, что обломки БПЛА взорвались через улицу от ее дома в Истре.

Фото: t.me/vorobiev_live

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