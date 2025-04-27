Украинский дрон бесперебойно снабжал бойцов ВС России шоколадом и водой

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВС Украины

Украинский дрон «Баба-яга» снабжал российских штурмовиков шоколадом, водой и сигаретами в Дзержинске ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца с позывным Каскад. Летательный аппарат продолжал доставлять припасы на позиции, взятые ВС РФ, полагая, что они остаются под контролем ВСУ.

«Баба-яга» регулярно привозила, сбрасывала [снабжение] на позиции и кормила наших пацанов. Курили сигареты, пили воду, — рассказал Каскад.

По словам военнослужащего, российская группа взяла в плен четырех украинских мобилизованных полицейских стрелков. Связаться с командованием они не могли, поэтому беспилотник продолжал доставлять на позиции продовольственные пайки. Российские военные использовали поставляемые припасы, продолжая при этом удерживать позиции и вести боевые действия.

Как отметил Каскад, благодаря этой ситуации снабжение российских бойцов на этом участке линии фронта шло практически бесперебойно.

Ранее командование ВСУ начало конфисковывать телефоны у военнослужащих, направляемых на Сумское направление. Мобильники либо не возвращают, либо отдают после полного сброса настроек. Утверждается, что меры направлены на предотвращение утечки информации, которая может скомпрометировать действия украинской армии.