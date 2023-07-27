Украинский диверсант хотел устроить взрыв на корабле Черноморского флота

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта, который намеревался устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей мощностью в 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В ФСБ добавили, что задержанный является служащим ВМФ, который был завербован украинской разведкой. Помимо подготовки теракта, он подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовных дел.

Ранее стало известно о задержании в Приморье троих украинских диверсантов, планировавших теракт на военном аэродроме. Они намеревались вывести из строя два самолета Су-35С с помощью горючей смеси и фейерверков. Одному из злоумышленников было обещано вознаграждение в размере $ 200 тысяч. Задержанные входили в состав диверсионной группировки, созданной украинской разведкой дистанционно в Красноярске. Ее участниками были 13 человек, все они к настоящему моменту арестованы.