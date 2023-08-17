Украинский беженец получил в России три года колонии Украинского беженца приговорили к трем годам колонии за призывы к терроризму

Второй Западный окружной военный суд приговорил украинца, прибывшего во Владимирскую область в составе группы беженцев, к трем годам колонии за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Ему также запрещено в течение двух лет заниматься администрированием сайтов и каналов, создавать аккаунты в социальных сетях.

Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе.

Согласно материалам дела, 22-летний украинец приехал из зоны проведения СВО в марте 2022 года и был заселен в пункт размещения. В ноябре он в чате Telegram опубликовал сообщения, которые содержали признаки призывов к осуществлению террористической деятельности.

Ранее Белгородский областной суд вынес приговор уроженцу Украины по обвинению в государственной измене. Мужчина получил 12,5 года тюремного заключения. По данным следствия, он собирал данные о передвижении военной техники и российских военнослужащих для иностранной разведки.