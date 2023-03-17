Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 182 боеприпаса

Фото: Министерство обороны Украины

По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска за последние сутки 34 раза обстреляли территорию республики. При этом было выпущено 182 боеприпаса.

Отмечается, что на донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметров, а также ударного беспилотного летательного аппарата. На горловском направлении было зафиксировано 16 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметров. В районах Ясиноватая, Волноваха и других также произошли обстрелы.

В результате пострадали восемь населенных пунктов ДНР, включая Горловку, Пантелеймоновку, Ясиноватую, Макеевку, Владимировку, Благодатное и Никольское. В результате трое мирных жителей в Кировском районе Донецка и Владимировке получили ранения.

В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 21 обстрелов.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что замглавы Новокаховской военно-гражданской администрации Виталия Гура попытались подорвать в автомобиле. По сообщению канала, это уже вторая попытка покушения на чиновника. По данным Baza, Гур получил ранения, его доставили в больницу.