Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли ДНР ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 150 боеприпасов

Фото: МО Украины

За прошедшие 24 часа представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 34 раза. В результате было выпущено 150 боеприпасов.

На донецком направлении было зафиксировано 19 обстрелов из РСЗО артиллерии калибром 155 мм и 122 мм, а на горловском направлении — 14 обстрелов из РСЗО и артиллерии калибром 152 мм.

Также был зафиксирован один обстрел из РСЗО на ясиноватском направлении. Были атакованы районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка, Минеральное, Донецк и Макеевка.

Пока нет информации о жертвах среди мирного населения. В предыдущие сутки украинские военные обстреляли территорию ДНР 23 раза.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные усилили обстрелы прифронтовых населенных пунктов в Луганской Народной Республике. При этом он подчеркнул, что ВСУ уменьшили количество ударов в зоне дислокации 2-го армейского корпуса ВС РФ. Он высказал предположение, что смена тактики ВСУ может быть связана с плохой погодой в зоне СВО, а также с нехваткой снарядов.