Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 156 боеприпасов

Фото: МО Украины

За последние сутки украинская армия 26 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК). При этом было выпущено 156 боеприпасов

За прошедшие сутки было зафиксировано 26 случаев обстрела со стороны украинских вооруженных формирований. На донецком направлении зарегистрировано 16 обстрелов из артиллерии калибром 155 и 152 мм. На горловском направлении — восемь обстрелов из артиллерии калибром 155 и 122 мм. На волновахском — два обстрела из артиллерии 155 мм. Всего было выпущено 156 единиц разнообразных боеприпасов, — заявили в представительстве.

Под обстрел попали районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Пантелеймоновка, Донецк и Владимировка. В результате обстрелов погибла женщина в Горловке, а четверо мирных жителей в Донецке получили ранения.

В предыдущие сутки было зафиксировано 18 обстрелов со стороны украинских войск.

11 апреля беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал свинокомплекс в Белгородской области, в результате чего 179 свиней убиты, еще 150 животных ранено. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Гладков также сообщил, что украинские военные обстреляли село Архангельское, снаряды попали в сельскохозяйственные постройки.