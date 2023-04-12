Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 123 боеприпаса

Фото: Министерство обороны Украины

В течение последних суток украинские войска 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщил Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК. При этом было выпущено 123 боеприпаса.

За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ, — говорится в сообщении.

Территории, подвергшиеся обстрелу украинских войск, включают Горловку (Никитовский и Центрально-городской районы), Пантелеймоновку, Донецк (Киевский, Куйбышевский и Петровский районы) и Макеевку (Червоногвардейский район).

В результате атак зафиксировано двое пострадавших.

Ранее утром 9 апреля украинские военные обстреляли село Тишанка Белгородской области. В результате атаки повреждения получили четыре частных домовладения. Пострадавших нет.

Днем ранее при обстреле ВСУ в селе Архангельское Шебекина были частично разрушены сельскохозяйственные постройки, а также убиты десять голов крупного рогатого скота. Были разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка.

С конца февраля власти Белгородской области по требованию жителей решают вопрос о переселении жителей приграничных с Украиной районов в безопасные места. Люди устраивали несколько народных сходов, что администрации поселений приняли решение о переселении.