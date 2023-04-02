Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 97 боеприпасов

Фото: Sgt. Eliezer Melendez/Keystone Press Agency/Global Look Press

За последние сутки украинские военные 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК). При этом было выпущено 97 боеприпасов.

За прошедшие сутки представительство зафиксировало 18 случаев обстрела со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ). На донецком направлении противник произвел семь обстрелов из артиллерии калибра 155 и 152 миллиметра. На горловском направлении — восемь обстрелов из артиллерии калибра 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском направлении — три обстрела из РСЗО и артиллерии калибра 155 и 152 миллиметра. Было выпущено 97 единиц разнообразных боеприпасов, — заявили в представительстве.

Пять населенных пунктов оказались под обстрелом: Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Донецк и Еленовка. За последние сутки поступили сведения о ранении одного мирного жителя в Яковлевке.

За предыдущие сутки было зафиксировано 34 обстрела со стороны украинских военных.

Украинские военные ранее обстреляли село Графовка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки в нескольких домовладениях были разрушены окна, фасады и заборы. Также в населенном пункте нарушено газоснабжение. Аварийные службы занимаются устранением последствий обстрела.