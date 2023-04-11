Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 74 боеприпаса

Фото: Министерства обороны Украины

За последние сутки украинские войска 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 74 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В ходе атак, зафиксированных за прошедшие сутки, были обстреляны районы шести населенных пунктов республики: Озеряновка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Донецк, Владимировка и Комсомольское.

В течение обстрелов противник использовал артиллерию разного калибра и реактивные системы залпового огня.

Получены сведения о ранении трех мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка и Верхнеторецком районе.

За предыдущие сутки украинские войска осуществили 20 обстрелов.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские военные поразили передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков» в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области. По данным ведомства, в течение суток ВС России уничтожили 98 артиллерийских подразделений ВСУ в 127 районах.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили три группы диверсантов ВСУ в районе населенных пунктов Владимировка, Мирное и Никольское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, группировка российских войск «Центр» также сорвала контратаку ВСУ в районе Северска в ДНР.