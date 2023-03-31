Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 68 боеприпасов

Фото: Фото: МО РФ

За последние сутки украинские войска 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), при этом было выпущено 68 боеприпасов.

Под огнем оказались районы шести населенных пунктов: Гольмовский, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Александровка и Еленовка.

В результате обстрелов сообщается о ранении трех мирных жителей в Ясиноватой.

За предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 14 обстрелов.

Украинские военные ранее обстреляли село Графовка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки в нескольких домовладениях были разрушены окна, фасады и заборы. Также в населенном пункте нарушено газоснабжение. Аварийные службы занимаются устранением последствий обстрела.

Ранее глава региона сообщил, что около 900 семей согласились переехать из приграничных сел Белгородской области, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что переехать они должны до 2 апреля, семьям окажут помощь в перевозке вещей в новые квартиры.