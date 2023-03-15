Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 50 боеприпасов

Фото: Министерство обороны Украины

За последние сутки украинская армия 11 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ при этом выпустили всего 50 боеприпасов.

За прошедшие сутки представительство фиксировало 11 случаев обстрелов со стороны ВСУ с использованием 50 единиц разнообразных боеприпасов, — говорится в сообщении представительства.

Горловка, Ясиноватая и Донецк оказались под обстрелом украинских военных.

Кроме того, представительство сообщает, что за прошедшие сутки были получены данные о ранении трех мирных жителей в Кировском районе Донецка и Александровке.

Ранее сотрудники межведомственной рабочей группы, которая занимается поиском мест захоронений жертв украинской агрессии, их идентификацией и увековечиванием памяти, обнаружили братскую могилу в поселке Щедрищево Северодонецка, расположенном в Луганской Народной Республике. Всего там нашли останки 10 мирных жителей.

3 марта украинские войска обстреляли населенный пункт Тоненькое. По нему выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров. В свою очередь, в 22:50 они обстреляли населенный пункт Ильинка — город Донецк (Петровский район), выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметра. Сообщается, что обстрелы были совершены со стороны вооруженных формирований Украины.