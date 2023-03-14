Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Ольгинку натовскими снарядами ВСУ обстреляли Ясиноватую и Ольгинку, выпущено пять снарядов натовского калибра

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

По сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 22:00 украинские войска в очередной раз обстреляли Ясиноватую. Как уточнили в Telegram-канале представительства, было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров.

Согласно сообщению, обстрел был зафиксирован со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населенный пункт Ласточкино — населенный пункт Ясиноватая. Накануне, в 17:50, также был обстрелян населенный пункт Ольгинка пятью «натовскими» снарядами.

Ранее украинские военные обстреляли село Ясные Зори Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, под огонь попал местный житель, он получил травму руки. Еще один снаряд попал в ангар на территории сельскохозяйственного предприятия.

До этого под удары ВСУ попал белгородский город Новый Оскол, пострадал один человек. По словам главы региона, сработала система ПВО, было сбито три ракеты. На тот момент было известно как минимум об одном пострадавшем — мужчина получил осколочные ранения.