Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Токмак СК: ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Токмак в Запорожской области

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS 9 апреля город Токмак в Запорожской области, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ. В результате двое людей получили ранения, а жилой дом был поврежден.

9 апреля со стороны Вооруженных сил Украины был нанесен артиллерийский удар из системы залпового огня HIMARS. Было выпущено не менее четырех ракет. На месте происшествия обнаружены характерные осколки, а также следы поражающих элементов ракет HIMARS, — сообщил представитель СК.

По его словам, сотрудники Следственного комитета РФ осматривают место происшествия в городе Токмак. В результате обстрела ранения получили два человека — мужчина и женщина. У женщины обнаружены множественные осколочные ранения. Ее доставили в городскую больницу Токмака. У мужчины диагностировали легкие осколочные ранения в ногу. Он находится на амбулаторном лечении.

Также утром 9 апреля украинские военные обстреляли село Тишанка Белгородской области. В результате атаки повреждения получили четыре частных домовладения. Пострадавших нет.

Днем ранее при обстреле ВСУ в селе Архангельское Шебекина были частично разрушены сельскохозяйственные постройки, а также убиты десять голов крупного рогатого скота. Были разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка.