Украинские войска обстреляли территорию ДНР натовскими снарядами Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за полтора часа выпустили по ДНР 18 натовских снарядов

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Украинские силы за полтора часа выпустили 18 снарядов калибра 155 мм по Донецку, Яковлевке, Леонидовке и Еленовке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК). Со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) были зафиксированы обстрелы в четырех направлениях с применением артиллерии натовского калибра 155 мм.

США поставили украинским войскам дальнобойные гаубицы M777 данного калибра, которые активно используются для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, Украине были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, также использующие снаряды калибра 155 мм.

Ранее под обстрел ВСУ попало село Плехово в Курской области. При этом два жилых дома получили повреждения, а также было нарушено электроснабжение населенного пункта. Местные жители не пострадали.

В Белгородской области при обстреле украинскими войсками села Борисовка несколько снарядов попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погиб его сторож. Кроме того, были повреждены три частных дома.