Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка

По информации, опубликованной в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в пятницу в 21:30 украинские войска обстреляли населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район). По нему выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.

В свою очередь, в 22:50 они обстреляли населенный пункт Ильинка — город Донецк (Петровский район), выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Сообщается, что обстрелы были совершены со стороны вооруженных формирований Украины.

Накануне Гладков сообщал об обстреле села Устинка со стороны ВСУ. Никто не пострадал, в населенном пункте повреждены линии электропередачи и один частный дом, рассказал глава региона. Последствия атаки были оперативно устранены, добавил он.

Одновременно с этим представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) отметило, что за последние 24 часа украинские военные 23 раза обстреляли территорию республики. Всего было выпущено при этом 62 снаряда.