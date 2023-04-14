Украинские войска дважды за час обстреляли Рубежное из HIMARS Украинские войска дважды за час обстреляли Рубежное, выпустив 12 ракет из РСЗО HIMARS

Украинские войска дважды в течение часа обстреляли город Рубежное в ЛНР 13 апреля, сообщает Telegram-канал представительства республики в СЦКК. Уточняется, что при этом было выпущено в общей сложности 12 ракет из РСЗО HIMARS.

В 19:10 со стороны ВСУ зафиксирован обстрел города Рубежное (ЛНР) с использованием РСЗО HIMARS (восемь ракет), — говорится в сообщении.

По данным представительства, в 20:00 был зафиксирован повторный обстрел города, в ходе которого украинские войска выпустили еще четыре снаряда из HIMARS. Также в 19:20 ВСУ обстреляли из РСЗО населенный пункт Троицкое, используя две ракеты.

Реактивная система залпового огня HIMARS, производимая в США с 2003 года, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Для отдельных видов боеприпасов прицельная дальность стрельбы может достигать 80 километров.

Напомним, что за последние сутки украинская армия 26 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 156 боеприпасов. Под обстрел попали районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Пантелеймоновка, Донецк и Владимировка. В результате обстрелов погибла женщина в Горловке, а четверо мирных жителей в Донецке получили ранения.