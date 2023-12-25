Украинские власти запустили подземное производство дронов Рогов сообщил, что Украина перевела часть военного производства под землю

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Власти Украины перенесли часть военного производства под землю, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, мера была принята из-за страха потенциальных ударов ВС России.

По имеющей оперативной информации, в той же Одесской, Николаевской, Киевской областях и в ряде других регионов, подконтрольных режиму [президента, Владимира] Зеленского, построены подземные производства, в которых осуществляется военное производство и сборка, в том числе дронов-камикадзе украинского варианта с реактивными двигателями, — подчеркнул Рогов.

Ранее стало известно, что представители США и Украины договорились о совместном производстве некоторых видов вооружений и обмене техническими данными. Глава Пентагона Ллойд Остин выразил мнение, что партнерство с иностранными оружейниками откроет для Украины «путь к производству запасных частей ближе к тому месту, где они требуются». По словам главы американского оборонного ведомства, это будет способствовать «более скорому возвращению отремонтированной техники на фронт». Он также отметил необходимость укрепления военно-промышленной базы страны в долгосрочной перспективе.