В ФСБ заявили, что Киев вовлекает молодых россиян в диверсии и теракты Бортников: спецслужбы Украины на фоне СВО развернули вербовочную обработку молодых россиян

Фото: SBUkr/t.me

Спецслужбы Украины на фоне проведения спецоперации начали агрессивно вовлекать российскую молодежь в диверсионную и террористическую деятельность, сообщил Национальный антитеррористический комитет со ссылкой на заявление главы НАК, директора ФСБ Александра Бортникова. По данным НАК, с февраля 2022 года в России предотвратили 118 преступлений террористической направленности, исполнителями которых являлись молодые люди и подростки.

Председатель НАК отметил, что в условиях проведения Россией специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего молодого поколения, по вовлечению его в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность, — говорится в сообщении информационного центра НАК.

На заседании НАК, которое прошло под руководством Бортникова, также отметили серьезную угрозу подготовки нападений на образовательные организации со стороны отдельных учащихся, находящимся под влиянием деструктивных субкультур. Отмечается, что некоторые из них координируются со стороны Украины.

Ранее в Нижнем Новгороде несколько школ эвакуировали из-за угроз взрыва, которые рассылались в анонимном Telegram-канале. В городе уже на протяжении месяца продолжаются лжеминирования школ и техникумов.