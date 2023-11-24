Украинские солдаты замаскировали беспилотник под орла Спецназ Росгвардии перехватил замаскированный под орла беспилотник ВСУ

Фото: Росгвардия

Бойцы спецназа Росгвардии и сотрудники военной контрразведки ФСБ успешно перехватили беспилотный летательный аппарат украинской армии, замаскированный под орла, сообщили в пресс-службе ведомства. Он был замечен в ходе разведывательно-поисковых мероприятий, проходивших на территории Донецкой Народной Республики. В ведомстве подчеркнули, что противник использовал беспилотник для аэросъемки.

Военнослужащие ведомства перехватили БПЛА с помощью специальных средств подавления сигнала. Аппарат неустановленного образца в маскировочном корпусе был оснащен камерой видеонаблюдения, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Отмечается, что посаженный беспилотник был обследован саперами на наличие взрывчатки. Позднее его передали компетентным органам для дальнейшего изучения.

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее заявил, что правительство страны готовит к запуску два новых проекта, получивших название «Армия роботов» и «Армия РЭБ». По его словам, в рамках их реализации власти республики будут опираться на принцип открытого рынка и ориентироваться на максимальное привлечение предпринимателей, уже создававших подобные вооружения.