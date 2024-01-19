Армия России «разнесла» западных наемников: новости СВО на вечер 19 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Вооруженные силы России нанесли 17 групповых ударов по военным объектам армии Украины с применением высокоточного оружия, в том числе ракет «Кинжал», сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, были поражены предприятия военно-промышленого комплекса Украины и пункты дислокации иностранных наемников. Цели ударов были достигнуты.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 19 января, читайте в материале NEWS.ru.

Армия РФ отразила шесть штурмовых атак на Купянском направлении

Бойцы Южной группировки российских войск отразили шесть штурмовых атак противника на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По его словам, командование ВСУ бросило в бой солдат 32-й, 60-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад, усиленных бронетехникой. Однако им не удалось выполнить поставленную задачу. Противник потерял до одной роты, а также два танка Т-64. Кроме того, в ходе боев был уничтожен бронетранспортер ВСУ из 122-мм самоходной артустановки 2С1 «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении российские войска нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины, заявил начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук. Он подчеркнул, что за последние сутки ВСУ потеряли свыше 220 человек на данном направлении. Также была уничтожена американская БМП Bradley.

Фото: МО РФ

На Донецком направлении противник потерял свыше 260 военнослужащих в результате ударов российской артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем. По словам начальника пресс-службы группировки «Южная» Вадима Астафьева, армия РФ поразила один танк, две бронемашины пехоты, 17 автомобилей ВСУ и два пункта временной дислокации иностранных наемников.

ВСУ потеряли свыше 1,8 тысячи солдат под Донецком за неделю

Вооруженные силы Украины потеряли свыше 1880 солдат на Донецком направлении за последнюю неделю, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, также были уничтожены 17 танков, 27 бронемашин и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». На Краснолиманском направлении противник потерял 1520 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, 21 бронемашину, а также 34 автомобиля.

В Минобороны сообщили, что на Купянском направлении российская армия отразила 25 атак штурмовых групп ВСУ за неделю. Командование украинской армии задействовало солдат 32-й, 115-й механизированной, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны, однако им не удалось захватить российские позиции. За неделю противник потерял около 560 солдат, 10 танков и восемь полевых орудий на данном участке фронта.

Российская армия продвигается на Авдеевском направлении

Подразделения Вооруженных сил России продолжают вести боевые действия в районе города Авдеевки, штурмуя украинские позиции. По данным военкора Евгения Лисицына, солдатам ВС РФ удалось продвинуться в районе Невельского. Об этом также сообщает Telegram-канал «Два майора». Канал WarGonzo отмечает, что российская армия атакует позиции ВСУ у Новобахмутовки. В Минобороны не комментировали эту информацию.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что авиация и артиллерия ВС РФ наносят массированные удары по местам дислокации украинских подразделений. Несмотря на то что российские бойцы контролируют основные маршруты движения, подразделения ВСУ сохраняют возможность ротации войск, отмечает канал. В частности, в Авдеевку прибыли военнослужащие из состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Армия Украины сменила тактику применения кассетных снарядов

Вооруженные силы Украины сменили тактику применения кассетных боеприпасов в зоне СВО, заявил российский военнослужащий с позывным Снейк. По его словам, раньше украинская армия использовала такие снаряды во время штурмовых действий, однако сейчас они применяются исключительно при обороне позиций.

Снейк уточнил, что ВСУ активно использовали кассетные боеприпасы до середины осени прошлого года. В наиболее горячий период на один фугасный снаряд приходилось по два-три кассетных. Сейчас Вооруженные силы Украины все чаще отдают предпочтение FPV-дронам, управляемым оператором от первого лица с помощью специальных очков, сказал Снейк. Он предположил, что военачальники Украины делают ставку на беспилотники в ожидании новых поставок снарядов от западных партнеров.

ФСБ задержала украинских агентов на территории РФ

Сотрудники ФСБ России за последние сутки задержали по меньшей мере двух жителей России, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы. Один из них — мужчина из Хабаровска, которого обвиняют в передаче информации о радиочастотах российских военных украинской стороне. Кроме того, следствие предполагает, что он планировал убийство военнослужащих, дислоцированных в воинских частях Хабаровского края. Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В Луганской Народной Республике была задержана местная жительница, собиравшая сведения о российской армии и передававшая их украинским спецслужбам. В частности, она получала информацию о дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ. По мнению сотрудников ФСБ, задержанная руководствовалась личными мотивами. У нее есть украинское гражданство.

Украинские эксперты назвали самое опасное российское оружие

Средства радиоэлектронной борьбы, стоящие на вооружении армии Украины, не смогут справиться с новыми FPV-дронами ВС РФ, заявила основатель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская. По ее словам, российские инженеры находятся на грани технологического прорыва.

Специалист объяснила, что новые виды дронов, разрабатываемых в РФ, сводят к минимуму роль оператора. Они способны автоматически захватывать цель и наносить по ней удар. ВСУ не смогут справиться с ними, так как имеющиеся на вооружении станции РЭБ уже устарели, считает Берлинская.

Фото: МО РФ

Депутат обвинил Францию в прямой конфронтации с Россией

Франция напрямую участвует в конфликте против России на Украине, на что указывает наличие французских наемников в зоне СВО, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, «солдат удачи» могли отправить на Украину по указанию одного из членов правительства Пятой республики.

Журавлев подчеркнул, что послать такое количество французских граждан на Украину для участия в военном конфликте без ведома правительства невозможно. При этом депутат отметил, что наемничество во Франции — это уголовно наказуемое преступление.

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