Украинские лидеры готовятся к тараканьим бегам: спасибо МиГам и «Кинжалам»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МиГ-31

Президент России уведомил, что отныне воздушное пространство над нейтральной акваторией Черного моря будут постоянно патрулировать перехватчики МиГ-31, оснащенные системой «Кинжал». В своем ироничном стиле Владимир Путин уточнил, что это отнюдь не угроза, а просто информирование всех заинтересованных сторон о принятом решении. Но очевидно совпадение доставки на Украину американских ракет АТАСМS и переход наших ВКС на новую форму контроля в стратегическом важном регионе.

Под прицелом «Кинжала»

Но дело не только в новых американских ракетах. От нейтральных акваторий Черного моря, что называется, гиперзвуковой рукой подать и до Восточного Средиземноморья, куда американцы стянули две авианосные группы с десятками палубных бомбардировщиков и эсминцами с крылатыми «Томагавками». А недалеко наши военные базы в Сирии, используемый нашим ВМФ порт Тартус.

Конечно, вряд ли Соединенные Штаты планируют наносить удары по нашим военным объектам. Но война на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля и перекинуться на Сирию, где израильским стратегам мерещатся десятки тысяч иранских спецназовцев. Поэтому «висящие» в воздухе МиГи с гиперзвуковой ракетой, радиус действия которой превосходит тысячу километров, а боевая часть может весить 500 кг, явно выглядит эффективным инструментом сдерживания. Тем более что против «Кинжалов» бессильны все современные системы ПРО.

К слову, эта ракета может быть оснащена и ядерной головной частью. Это не значит, что самолеты будут осуществлять патрулирование исключительно с ядерным оружием на борту. Но дополнительный элемент неопределенности, охлаждающий горячие головы, в нынешней непростой ситуации не помешает.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru МиГ-31

Вечная тревога в Одессе

Наши МиГи с «Кинжалами» и до этого тщательно отслеживались всеми средствами западных разведок. Хотя недавние испытания и показали, что системой «Кинжал» могут быть оснащены и самолеты других типов.

Между тем при появлении в воздухе наших кинжалоносителей натовская разведка сразу же оповещает Киев, поскольку гиперзвуковые ракеты и предназначены в первую очередь для поражения командных (в том числе подземных) пунктов управления и систем ПРО. Такая информация сама по себе вносит дезорганизацию в деятельность украинского руководства, как военного, так и политического. По сигналу тревоги украинские вожди начинают «зарываться» в землю, уходить в самые защищенные убежища.

Теперь же такая тревога будет вечной. Поскольку самолеты наши будут «висеть» в воздухе, регулярно меняясь. А подлетное время может сократиться до нескольких минут. Тут уж и прятаться, устраивая тараканьи бега, бесполезно.

Кто же рискнет своими комплексами Patriot

Естественно, что под гиперзвуковым прицелом окажется и юг Украины, куда направили дополнительные средства ПВО, в том числе и Patriot. Кстати, не так давно Владимир Зеленский обратился к натовским странам с просьбой предоставить Украине дополнительные средства ПРО и ПВО, включая и Patriot. Вот только на фоне нового шага России, грозящего в любой момент превратить самые современные противоракетные средства в груду металла, интерес к предложению Зеленского явно ослабеет. А зима, которая видится небывало трудной для Незалежной в оборонительном плане, все ближе.

Инициативу Владимира Путина еще будут комментировать самым подробным образом, но вызванный ею широкий резонанс уже не вызывает сомнения.

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