ДРГ ВСУ атакуют границы РФ 14 марта: что пишут военкоры, есть ли жертвы

Фото: МО Украины

Военкоры сообщают о попытках украинских ДРГ прорвать границу в Белгородской и Курской областях. Что сейчас об этом известно, сколько диверсантов уничтожено, о чем пишут военкоры?

Что известно об атаке украинских ДРГ 14 марта

Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, Украина продолжает посылать личный состав и технику к границам Курской и Белгородской областей, нанося удары по территории РФ с помощью средств дальнего поражения.

«С мест сообщают, что в районе населенного пункта Теткино Курской области первая вылазка украинских террористов была пресечена еще ночью», — пишет источник.

В Белгородской области украинская сторона не только нанесла артиллерийские удары по мирным жителям, но и в настоящий момент пытается прорваться к границе в районе села Сподарюшино. Идет бой, бойцы ВС РФ и пограничники уничтожают живую силу и технику противника, добавляет WarGonzo.

Фото: t.me/vvgladkov

Эту информацию подтверждает военкор Александр Коц. В своем Telegram-канале он приводит свидетельства непосредственного участника происходящих сейчас событий.

«Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП „Бредли“, работают авиация, РСЗО», — отмечается в публикации Коца.

Кроме того, украинские диверсанты с бронированной техникой пытаются прорваться в районе населенного пункта Козинки в Брянской области, который располагается напротив поселка Великая Пискаревка в Сумской области Украины.

«Обстановка напряженная. Но наши парни бьются как тигры. Это и подразделения отделов мобильных действий „Хунзах“, и штормы, и Минобороны. Отражение атаки идет, в данный момент — стрелковый бой», — цитирует Коц слова очевидца.

Как пишет Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО», 12 украинских диверсантов и две машины Bradley уничтожены у границы с Белгородской областью. Всего в составе ДРГ около 30 человек. О потерях российской стороны не сообщается.

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Фото: МО Украины

Как ВСУ атакуют Белгород 14 марта

Украинские войска атаковали Белгород с помощью БПЛА самолетного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы, которое оперативно было потушено пожарными расчетами. Также выбиты окна в одном частном домовладении», — уточнил он.

Ранее стало известно, что в Прохоровском районе атаке ВСУ подвергся поселок Прохоровка. Беспилотники совершили падение с последующей детонацией. В результате первого взрыва загорелась кровля нежилого частного дома, рядом с которым сдетонировал и второй дрон.

Гладков также докладывал, что украинские войска обстреляли село Грайворон. По его словам, в результате атаки ВСУ в городе частично нарушено электроснабжение. Примерно за два часа до этого Грайворон также попал под обстрел.

В тот же день село Гостищево в Белгородской области подверглось атаке ВСУ. Беспилотник упал в частном жилом секторе и взорвался. За несколько часов до этого Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

В Белгороде в результате прямого попадания снаряда в автомобиль погиб мужчина. Также пострадали шесть человек.

Фото: t.me/beladm31

Когда украинские ДРГ атаковали территорию России в прошлый раз

О попытке украинских подразделений прорваться на территорию Белгородской и Курской областей 12 марта сообщил WarGonzo. По данным источника, там действовали подразделения РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Сибирский батальон», работающие под началом ГУР.

Украинские ресурсы писали, что диверсанты смогли взять под контроль несколько российских населенных пунктов. В ФСБ России опровергли данную информацию. При этом спецслужбы подтвердили, что украинские силы пытались нарушить госграницу в этих регионах несколько раз с 10 марта. В ведомстве добавили, что российские силы уничтожили 100 диверсантов, шесть танков, САУ Caesar и 20 бронемашин.

В ГУР Минобороны Украины подтвердили атаку на две российские области. Там отметили, что в бой вступили не регулярные части, а объединения, в которые набирают граждан России.

13 марта представители легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) опубликовали видео с «приветом из Теткино» Курской области, анонсировав рейд в глубь поселка. Как выяснилось, съемка велась в приграничном украинском селе Рыжевка, расположенном в 300 метрах от Теткино. Представитель террористической организации также признался, что видео записано на окраине Рыжевки. Никаких подтверждений того, что участники формирования вообще находились в Теткино, участники легиона предоставить не смогли, писал Telegram-канал BRIEF.

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