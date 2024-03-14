Mash: диверсанты ВСУ пытаются вторгнуться в Белгородскую область

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщает, что в настоящий момент украинские диверсанты пытаются проникнуть на территорию Белгородской области. По данным канала, ВС России вступили с противником в бой около села Сподарюшино. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Mash пишет, что данный населенный пункт находится всего в нескольких сотнях метров от украинской границы. Telegram-канал SHOT сообщает, что у границы было уничтожено 12 членов ДРГ и две боевые машины Bradley. По информации канала, диверсанты зашли со стороны Поповки — это украинская деревня, всего ДРГ состоит из 30 человек.

Утром 14 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Белгород с помощью БПЛА самолетного типа. По его информации, пострадавших нет, однако произошло возгорание сухой травы.

Немногим позднее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что на въезде в Белгород погиб мирный житель, который передвигался на автомобиле. По сведениям канала, по машине ударил кассетный боеприпас, запущенный Вооруженными силами Украины из реактивной системы залпового огня. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.