Украинская ДРГ атаковала Брянскую область: подробности теракта Хроника события в Брянской области, куда проникли члены украинской ДРГ -- в материале NEWS.ru

Фото: МО Украины

Утром 2 марта СМИ сообщили о том, что группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, открыла огонь и попыталась взять в заложники несколько местных жителей. Позже информация о нарушении государственной границы и присутствии украинской ДРГ в селах под Брянском была официально подтверждена. Как заявили в ФСБ РФ, «в приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов». Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что «речь идет об атаке террористов». Подробности и хроника событий — в материале NEWS.ru.

Первые сообщения о проникновении украинской ДРГ в Брянскую область, боестолкновениях и возможном захвате заложников появились около полудня. По данным СМИ, среди заложников могли быть дети и местный фельдшер. До этого, по данным ряда источников, диверсанты обстреляли школьный автобус с детьми. В результате два человека погибли, один ребенок получил ранения. Telegram-канал Shot позднее сообщил, что девочка умерла в больнице, а водитель автобуса умер на месте. Однако ТАСС со ссылкой на правительство региона опроверг эти сведения. Сообщалось, что девочка жива.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что из Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. По его словам, еще одна атака была совершена ВСУ на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Богомаз заявил, что минометному обстрелу подверглось и село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате повреждены два дома, пострадавших нет.

Власти Брянской области не подтвердили захват заложников в селе Сушаны. Пресс-секретарь губернатора Брянской области Юлия Старовойтова пояснила, что силовые структуры работают по всей территории Сушан и ,что там взорваны электроподстанция и газовая станция.

Вскоре появились опровержении об обстреле школьного автобуса. Врио замгубернатора Брянской области Елена Егорова заявила РИА Новости, что украинской ДРГ не удалось проникнуть в школы, а ученики находятся на дистанционном обучении. По ее словам, детей среди заложников нет.

Однако жители Климовского района в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» рассказали, что не все ученики были переведены на дистанционное обучение. По словам жительницы села Каменский хутор, половина учебных заведений закрыта на дистанционку, а другая половина работает. Женщина рассказала, что в Климовском районе есть школы, куда детей на автобусе вывозят за 20 км в другую школу.

Позже выяснилось, что диверсанты обстреляли не школьный автобус, а автомобиль. Мужчина, который впоследствии скончался, находился в машине с ребенком. Telegram-канал Baza сообщил подробности нападения на машину с детьми в Брянской области. По словам очевидцев, в машине был водитель и трое несовершеннолетних. Детей везли из села Брахлов в Новый Ропск — там их должен был забрать школьный автобус. По дороге на них неожиданно напала группа неизвестных мужчин. Водитель погиб сразу, а мальчик получил ранение в грудь, но помог выбраться девочкам и велел им прятаться в лесу.

Фото: МО Украины

Раненый мальчик смог поймать машину на той же дороге. Автомобиль увез детей подальше от места нападения. Мальчику вызвали скорую помощь. По словам врачей, осколок или пуля прошла вдоль ребра. Мальчику провели операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как сообщил Telegram-канал Mash, перед нападением на Брянскую область ВСУ с двух дронов-камикадзе подорвали камеры видеонаблюдения на пограничных пунктах, что помогло им остаться незамеченными.

Тот же источник привел рассказ сбежавшей от членов украинской ДРГ фельдшера, которая поведала о первых минутах нападения диверсантов на село Любечане.

Она сообщила, что военнослужащие в балаклавах останавливали машины у дороги, заставляли людей выходить, забирали мобильные, а мужчинам связывали руки скотчем, потом усаживали на лавку на автобусной остановке. Диверсанты разговаривали на украинском языке. У остановки они разбрасывали мины-лепестки. Затем прозвучал взрыв, и члены ДРГ сбежали в сторону границы с Украиной.

По словам фельдшера, только в Любечанах Климовского района действовало около 15 диверсантов, все были в белых маскировочных халатах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с атакой украинских боевиков в Брянской области Владимир Путин получает постоянные доклады по линии силовых ведомств: ФСБ, Минобороны и Росгвардии. Комментируя события в Брянской области, Песков сказал, что «речь идет об атаке террористов, принимаются меры по их уничтожению».

Дмитрий Песков заявил, что на 3 марта запланировано совещание с постоянными членами Совбеза. Он затруднился ответить на вопрос о том, повлияют ли события в Брянской области на изменение статуса спецоперации.

Между тем губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения. Ребенок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает.

Ответственность за атаку в Брянской области взял на себя «Русский добровольческий корпус». По данным СМИ, это формирование из русских добровольцев, которые воюют на стороне ВСУ и находятся в составе Интернационального легиона сил Территориальной обороны Украины. Бойцы РДК опубликовали видео на фоне здания с табличкой «Любечанский фельдшерско-акушерский пункт», а также видео с почты и фото из дома культуры.

По данным Telegram-канала Mash, один из позировавших на фоне фельдшерского пункта в Любечанах — Денис Никитин, бывший друг неонациста Максима Марцинкевича и организатор промоушена White Rex. В прошлом году переехал на Украину и вступил в подразделение в составе ВСУ.

После 14:00 проникшие в приграничный район Брянской области украинские диверсанты перестали проявлять признаки активности, сообщили ТАСС очевидцы. По их мнению, члены ДРГ могли покинуть территорию РФ.