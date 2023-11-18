Неудачное бегство украинской БМП от ракеты попало на видео Zvezdanews опубликовал видео попадания ракеты в украинскую БМП

Фото: МО Украины

Российские военные поразили боевую машину пехоты ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка в зоне проведения спецоперации, сообщает Telegram-канал Zvezdanews. Канал также опубликовал видео с места событий, на котором запечатлен момент удара.

Как утверждают авторы канала, украинская БМП пыталась уйти от ракеты, но безуспешно — снаряд точно поразил цель. На записи можно увидеть, что после попадания произошел взрыв.

Военный корреспондент Юрий Котенок до этого выложил кадры с уничтоженным нидерландским БТР YPR-765 в районе Бахмута. Он отметил, что о поставках данных бронетранспортеров было объявлено почти сразу же после начала СВО. Котенок добавил, что перед отправкой на Украину с БТР демонтировали штатное вооружение, что вызвало поток недовольства со стороны «бандеровской публики».

Ранее военный корреспондент опубликовал кадры уничтожения штаба 115-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Димитров. На них видно, как в здание прилетают две ракеты. После этого от сооружения остаются лишь руины. По его данным, удар был нанесен 15 ноября после получения информации от операторов беспилотников, действующих над данным районом. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.