Украинская армия понесла большие потери на Авдеевском направлении Военкор Котенок заявил о гибели не менее 40 солдат ВСУ на Авдеевском направлении

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины несут большие потери на Авдеевском направлении, в частности в районе населенного пункта Очеретино, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, украинская армия потеряла около 40 военнослужащих. Еще несколько десятков солдат ВСУ получили тяжелые ранения. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Котенок утверждает, что высокие потери отмечаются у 3-го батальона 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В ходе боевых действий погибли от 20 до 40 человек, также была потеряна бронетехника. Тем временем российская армия начала применять авиацию для нанесения ударов по украинским позициям.

C нашей стороны подключилась авиация. Тяжелые прилеты по украинским позициям. Учитывая, что Авдеевка — это сплошной укреп, легко не будет, — рассказал журналист.

В свою очередь военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале также заявил об активизации наступления на Авдеевском направлении. По его словам, Авдеевка — это важный населенный пункт, представляющий собой «американское гнездо». Журналист отмечает, что в нем замечено большое количество западной техники, в том числе разведывательных комплексов.

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что подразделения ВСУ оставили ряд ключевых позиций на первой линии обороны в Авдеевке. По его словам, противник не выдержал натиска российской артиллерии. За несколько часов боев под Авдеевкой украинская армия потеряла около 100 человек, отметил Гагин.