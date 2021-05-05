Украинец требует через суд возможность вакцинироваться «Спутником V»

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Житель Харькова требует дать украинцам возможность вакцинироваться «Спутником V». Он подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК), в котором требует от министерства здравоохранения Украины обеспечить гражданам страны возможность привиться российской вакциной, сообщает пресс-служба ОАСК.

Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что российской вакцины «Спутником V» в стране не будет, и призвал не «подыгрывать России», соблюдать «информационную гигиену».

В связи с этим истец из Харькова потребовал обязать Максима Степанова написать заявление о сложении полномочий министра здравоохранения Украины.

Ранее сообщалось, что глава МИД Палестины Рияд аль-Малики поблагодарил Россию за помощь в предоставлении вакцины от коронавируса во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он отметил, что российский препарат стал первым, дошедшим до палестинских территорий, и добавил, что страна гордится таким сотрудничеством.