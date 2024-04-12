Украине рассказали, как добиться мира с Россией без ущерба суверенитету Небензя: Киев добьется мира без ущерба суверенитету при выполнении условий СВО

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Украина может добиться мира без ущерба суверенитету, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации. По его словам, для этого всего лишь нужно выполнить требования, лежащие в основе специальной военной операции. Все условия, озвученные Россией, хорошо известны, передает ТАСС слова дипломата.

Если бы Украина хотела мира, она бы давно его добилась. Наши справедливые и обоснованные требования к соседу, лежащие в основе СВО, хорошо известны. Выполнить их Украина может вполне без ущерба для своего суверенитета и государственности, — заявил Небензя.

Он напомнил Киеву про историю нацистской Германии и Японии того времени, которые расстались с нацизмом и милитаризмом, но не исчезли как государства. По мнению Небензи, Украина бы могла поступить так же, если не контроль со стороны Запада.

Ранее постпред сообщил, что цель специальной военной операции по демилитаризации Украины выполнена. По его словам, Вооруженные силы страны уже давно не воют собственным оружием. Украинская армия, добавил он, использует технику, которую передают ей члены НАТО.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте на Украине. По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось.